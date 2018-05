Basket under 16 del Cus Bari conquista l'accesso alla fase interzona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La formazione under 16 del Cus Bari conquista l'accesso alla fase interzona. Diventano tre le selezioni cussine a entrare nell'elite del basket giovanile italiano in questa stagione. La conquista della fase interregionale passava dallo spareggio contro UISP Roma, ostico avversario classificatosi quarto nel girone laziale, da disputare sul campo neutro di Maddaloni. Dopo i primi minuti interlocutori, i romani prendevano un buon vantaggio, facendo valere la loro superiore fisicità sotto canestro. Le tante pelle perse e i rimbalzi offensivi concessi agli avversari costringevano i biancorossi ad andare all'intervallo sotto di dieci punti (28-38). Nella ripresa il Cus stringe le maglie in difesa e trova ritmo in attacco; la rimonta si concretizza a 7 minuti dallafine con il canestro del sorpasso (51-49). Da questo momento i baresi controllano la gara fino al più 12 finale (74-62). Gaeta 10, Lella, Di Donato, Lupo 17, Ravelli, Giovine, Notaristefano 4, Acella 8, Pugliese 2, Genchi 29, Macchia, Larocca 2 Staff: Serrano, Miriello, Cannarella