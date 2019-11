Torna alla vittoria la squadra di basket Cus Pm & Partner

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Torna alla vittoria le squadra di basket CUS PM & PARTNER. La quarta vittoria arriva dalla squadra militante nel campionato di C Silver, che ritorna al successo con grandissimo merito davanti ai propri tifosi contro la Fortitudo Trani. I due punti casalinghi soni stati letteralmente conquistati dai ragazzi di Mimmo Traversa grazie ad una concentrazione dal primo all'ultimo secondo del match anche quando il punteggio, ad inizio gara, era a favore degli avversari. La squadra è rimasta sempre unita ed ogni rotazione dei giocatori, messa in atto dal coach, ha portato a situazioni di gioco efficaci soprattutto in fase difensiva e di transizione. L' entusiasmo e la voglia di migliorare, già presenti ad un alto livello in casa CUS PM & PARTNERS, crescono ancora grazie a questi risultati sul campo. Ed ora si guarda già alla prossima gara.