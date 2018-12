Birra Peroni sponsor della Ssc Bari: "Legame tra due simboli di questa città"

Un legame "tra due simboli fortemente identitari e strettamente legati alla città di Bari", che continua anche in serie D. Anche quest'anno, Peroni sarà la birra ufficiale della squadra biancorossa. La nuova con la Ssc Bari è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città. Come lo scorso anno, sarà la Peroni 3.5, l’ultimo prodotto dell’azienda, ad affiancare la neonata società calcistica durante il campionato.

All’incontro con la stampa sono intervenuti il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, Michele Tatone, direttore vendite sud Italia Peroni - canale Horeca, Pierluigi Quattrini, Events & Sponsorship Manager Peroni, Matteo Scala, club manager della Scc Bari, Giovanni Cornacchini, allenatore della squadra, e l’attaccante del Bari Roberto Floriano.

“La birra Peroni torna ad essere sponsor del Bari, rinnovando anche in serie D un rapporto nato lo scorso anno - ha esordito il sindaco Antonio Decaro -. Sia la Peroni sia la nostra squadra di calcio sono due marchi riconosciuti da tutti sul nostro territorio. Durante il periodo in cui ho dovuto decidere le sorti della nuova società, ho potuto capire quanto sia stretto il legame tra la città e la squadra di calcio. Lo stesso può dirsi della Peroni, un’azienda solida che è a Bari da quasi 70 anni. L’anno scorso ho avuto modo di visitare lo stabilimento, incontrare i lavoratori e assistere alla produzione delle nuove linee. Ormai è un vero e proprio brand cittadino, forse secondo solo alle orecchiette baresi. Per questo siamo a Palazzo di Città: qui abbiamo voluto presentare questo nuovo rapporto tra due simboli fortemente identitari e strettamente legati alla città di Bari”.

“In Peroni - ha dichiarato Michele Tatone - siamo particolarmente contenti di confermare il nostro sostegno e la nostra vicinanza alla squadra del Bari e di condividerne valori e passioni”.

“Sono felice di essere qui per suggellare una partnership così importante e portare i saluti del presidente De Laurentiis - ha detto Scala -. Da quando è iniziato questo percorso di rinascita del calcio a Bari la vicinanza alla società da parte dell’intera città e del tessuto imprenditoriale locale e nazionale è stato fondamentale. In questi primi mesi di vita stiamo cercando di creare basi solide per costruire una struttura aziendale che, con il tempo, possa diventare sempre più forte. E in questo percorso la vicinanza di partner commerciali come Birra Peroni è importante. Sappiamo quanto sia forte il legame fra la città e il brand Peroni, per questo siamo felici di averlo al nostro fianco in questa stagione sportiva”.

Alla conferenza non ha potuto partecipare il presidente Luigi De Laurentiis che però ha voluto inviare un suo saluto: “Sono felice di questo accordo, perché ha un forte valore identitario. È il primo che lega la nostra società a una realtà storica, come Peroni, e che in questa stagione farà sì che sia al nostro fianco come birra ufficiale della squadra”.