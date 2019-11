Bisceglie-Bari, le pagelle dei galletti: Antenucci affamato, Di Cesare fa 100 con goal

Vittoria nel derby con il Bisceglie per il Bari. La squadra di Vivarini ha potuto festeggiare il ritorno ai tre punti dopo due pareggi consecutivi.

Sebbene i nerazzurrostellati non fossero un avversario del tutto irresistibile (sono terz’ultimi e non vincono da nove gare), la vittoria del Ventura è ugualmente importante. Prima di tutto perché mantiene invariato il distacco dalle squadre che precedono i galletti, poi perché dà morale e infine perché il tecnico biancorosso ha schierato per la prima volta i suoi dall’inizio con il 4-3-1-2 e quindi avrà tratto indicazioni utili.

Ottima prova di Antenucci, voglioso di lasciare il segno sulla partita. Particolarmente positiva anche la prova della difesa, attenta a non concedere nulla e ancora in goal, questa volta con Di Cesare, che ha impreziosito le 100 presenze con un goal.

I migliori Today

Antenucci 7: Ha fame di goal, si capisce dai primi minuti del match. Resta freddo e trasforma il rigore che apre le marcature, sfiora un eurogoal e poi realizza una doppietta chiudendo una bella triangolazione con Hamlili. Non poteva rischiare di sfigurare davanti agli occhi di Igor Protti, leggendario bomber della storia de Bari, presente in tribuna per assistere al match.

Di Cesare 7: Non rischia assolutamente nulla in difesa e festeggia le 100 presenze con la maglia del Bari segnando il terzo goal dell’incontro con un imperioso stacco di testa.

Perrotta 6,5: Fa buona figura anche nel ruolo di terzino sinistro senza concedere nulla agli avversari sulla sua fascia. Scala bene ogni volta che i movimenti difensivi lo richiedono.

Bianco 6,5: Torna nel cuore del centrocampo e si sente. Gioca e ripulisce un gran numero di palloni. La sua assenza sommata a quella di Hamlili si è percepita tantissimo nelle ultime partite.

I peggiori Today

Terrani 6: Dopo l’ingresso spacca-partita con la Vibonese ci si aspettava qualcosa in più dall’estroso ex Piacenza, specialmente schierato più vicino alla porta, invece pare essersi limitato al compitino.

Il tabellino di Bisceglie-Bari 0-3

BISCEGLIE (3-5-2): Casadei 5,5; Hristov 5,5, Piccinni 5,5, Zigrossi 5 (44’ Ebagua 5,5); Turi 6, Abonckelet 5,5, Zibert 5, Camporeale 5 (59’ Ferrante 5), Diallo 5 (46’ Cardamone 6); Gatto 5, Longo 5. A disp.: Borghetto, Tarantino, Dellino, Montero, Rafetraniaina, Spedaliere, Murolo, Manicone. All.: Pochesci

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Berra 6, Sabbione 6,5, Di Cesare 7 (76’ Costa sv), Perrotta 6,5; Hamlili 6,5 (63’ Floriano 6), Bianco 6,5 (86’ Awua sv), Schiavone 6,5; Terrani 6 (63' Corsinelli 6); Antenucci 7 (76’ Ferrari sv), Simeri 6. A disp.: Marfella, Liso, Esposito, Kupisz, Cascione, Folorunsho, Neglia. All.: Vivarini 6.

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti: Vitali-Salvalaglio

Marcatori: 20’rig., 35’ Antenucci (B), 58’ Di Cesare (B)

Note - ammonito Sabbione (B)