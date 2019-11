Bisceglie-Bari, probabili formazioni: dubbio Costa, chance per Corsinelli

Dopo due pareggi che hanno frenato la rincorsa alla Reggina, ora a +8, il Bari cerca riscatto sul campo del Bisceglie in un derby pugliese del tutto inedito. Divise da poco meno di 50 km, le due città si affrontano calcisticamente per la prima volta in competizioni ufficiali (mentre esistono diversi precedenti in amichevole).

La trasferta del Ventura per gli uomini di Vivarini rappresenta una grossa occasione: di fronte c'è un avversario che avrà sicuramente voglia di far bella figura ma che deve fare i conti con una situazione ambientale non semplice e una classifica deficitaria (terz'ultimo posto con 10 punti). La squadra di Pochesci, inoltre, viene da una serie di partite senza vittorie che dura da ben 8 turni. Fare risultato, come ha ribadito il tecnico del Bari nella conferenza stampa della vigilia, è fondamentale.

Come arriva il Bisceglie

Pochesci dovrebbe confermare il 3-5-2 delle ultime uscite. Davanti al portiere Casadei il terzetto sarà composto dall'ex Turi, Hristov e Piccinni. A centrocampo, dove è probabile il forfait di Abonckelet, quasi certamente agiranno Rafetrainaina, Ferrante e Zibert, con Cardamone e Diallo esterni. In attacco Gatto sembra l'unico certo dell'impiego: per l'altro posto si giocano una maglia Manicone, Ebagua e Montero, con lo spagnolo favorito.

Come arriva il Bari

Vivarini ritrova Hamlili, al rientro tra i convocati dopo aver smaltito i problemi muscolari che lo avevano frenato nelle ultime giornate. Sembra pienamente recuperato anche Bianco, mentre restano indisponibili Scavone e D'Ursi. Tutto invariato tra porta e difesa, mentre ci sono diverse novità a centrocampo: in regia torna Bianco, che dovrebbe essere affiancato da Schiavone e Awua (per Hamlili potrebbe profilarsi un ingresso a partita in corso). Costa non è al meglio, è convocato ma al suo posto a sinistra potrebbe esserci Corsinelli. In attacco spazio al duo Simeri-Antenucci.

Le probabili formazioni di Bisceglie-Bari

BISCEGLIE (3-5-2): Casadei; Turi, Hristov, Piccinni; Cardamone, Rafetrainaina, Ferrante, Zibert, Diallo; Gatto, Montero. All.: Pochesci.

BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Schiavone, Bianco, Awua, Corsinelli; Antenucci, Simeri. All.: Vivarini.

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti: Vitali/Salvalaglio