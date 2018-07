Parata di stelle del calcio per la Bobo Summer cup: al lido San Francesco si sfidano Vieri e Toni

Dopo una prima giornata di tornei tra giocatori amatoriali - chiusa in serata con il concerto di Gué Pequeno -, sono le passate stelle del calcio a scendere in campo sul lido San Francesco per l'edizione barese della Bobo Summer Cup. Questa volta però, non dovranno tirare in porta come sul rettangolo verde: la disciplina sportiva portata a Bari dalla Sly United è il footvolley, che come dice il nome unisce calcio e pallavolo. I passaggi tra giocatori si potranno fare quindi solo con i piedi, ma per ottenere il punto bisogna portare la palla oltre la rete, per farla cadere nel campo avversario.

Nella partita ufficiale si sono sfidati i team di Christian Vieri - l'inventore della manifestazione - e Luca Toni, che contavano ex star pugliesi del pallone, come l'indimenticato Nicola Ventola, originario di Grumo Appula, Christian Brocchi e Daniele Adani..