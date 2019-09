Bottino pieno per il gruppo sportivo Atletica Master del Cus Bari: 19 medaglie e 13 titoli ai campionati regionali individuali su pista

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ stato il campo scuola Lucio Montanile di Brindisi il teatro dei successi cussini a Brindisi nei campionati regionali master su pista. Gli atleti master del CUS Bari hanno ancora una volta onorato i colori biancorossi collezionando 19 medaglie e 13 titoli regionali, un bottino di tutto rispetto. Due le intense giornate di gare e tanta la soddisfazione di Sabino Cianci, coordinatore del gruppo “Questi risultati sono la conseguenza di un gruppo determinato e compatto, atleti che si allenano costantemente per raggiungere importanti obiettivi sportivi, e togliersi anche qualche bella soddisfazione personale. Ci divertiamo praticando sport sano, la nostra è una grandissima passione per l'atletica leggera. Ci impegniamo a essere d'esempio sia per quelle persone che hanno bisogno di stimoli per iniziare a fare sport, che per tutti gli sportivi che vogliono migliorare le loro prestazioni. Siamo ambiziosi e vogliamo arrivare molto lontano, ma ci godiamo il momento e pensiamo subito al prossimo obiettivo societario che ci vedrà impegnati il 12 e 19 Ottobre a Taranto e Foggia per le ultime due giornate del campionato regionale " STADION 192" I vincitori: Antonella de Tullio: campionessa regionale due Titoli regionali e due medaglie d'oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100, medaglia d'argento nei 200 metri Annarita de Giosa: campionessa regionale due titoli regionali e due medaglie d'oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100 Carmela Schiuma: campionessa regionale, due titoli regionali e due medaglie d'oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100 Tatika Feliz: campionessa regionale, due titoli regionali e due medaglie d'oro nel giavellotto e nella staffetta 4x100 Stella Costantini: campionessa regionale, due titoli regionali e due medaglie d'oro nel perso e nel disco Giselda Damiani: Medaglia di bronzo nei 100 metri Francesco Loconsole: campione regionale, tre titoli regionali e tre medaglie d'oro nei 100 e 200 metri e nella staffetta 4x100 Francesco de Mattia: campione regionale due titoli regionali e due medaglie d'oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100 Marco Massari: campione regionale, un titolo regionale e medaglia d'oro nella staffetta 4x100, una medaglia d'argento nei 100 metri e una di bronzo nei 200 metri Gianvito Pitorri: Medaglia d'argento nei 400 metri Sabino Cianci: Medaglia d'argento negli 800 metri Franco de Feo: campione regionale Un titolo regionale e una medaglia d'oro nel martello Alberto Sofia: campione regionale, Due titoli regionali e due medaglie d'oro nel salto in alto e nella staffetta 4x100

