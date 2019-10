Buona la prima per la squadra di basket Cus Bari/ Pm&partners

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Diverte e si diverte il CUS Bari PM & PARTNERS. Tutto corsa, aggressività e voglia di vincere, il team visto all’esordio nella prima uscita stagionale. “Volendo fare una prima analisi della gara – spiega Michele Suriano coordinatore - ci è parso di vedere una concomitanza di fattori che non solo hanno contribuito a questo successo casalingo, ma che crediamo siano dei cardini fondamentali per il prosieguo di tutta la stagione sportiva: Ottima la cornice di pubblico sulle gradinate, come non si vedeva da tempo, ad incitare la squadra. Tanto l’entusiasmo e la voglia di fare dei giocatori soprattutto durante gli allenamenti. Mi piace sottolineare – aggiunge Fabio Diomede responsabile della sezione - impegno e professionalità del nostro staff tecnico; presenza costante e continua della dirigenza; supporto importante del nostro main sponsor; ma soprattutto un palazzetto saturo di attività giovanile e di minibasket durante tutta la settimana. “Vogliamo rendere fruibile – aggiunge Diomede - la struttura del CUS come un campus all’Americana, una struttura polifunzionale, intraprendendo iniziative anche per sviluppare attività per diversamente abili, settore femminile e verso studenti medi per favorirne la prosecuzione negli studi.” I coordinatori e il caposezione uomini pragmatici, hanno le idee chiare su come lavorare, obbiettivi da raggiungere e come arrivarci: “L’ambiente è stimolante- conclude Diomede – e l’impresa che ci aspetta non è facile, ma siamo abituati a questo genere di situazioni. Non intendiamo tralasciare nulla di quanto sarà possibile fare per la crescita del settore giovanile. Il CUS Bari può e deve diventare un polo di riferimento in Puglia” Come si dice… chi ben comincia è a metà dell'opera e il CUS Bari ha concentrato un grandissimo sforzo proprio all'inizio dell'avventura..