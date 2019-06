Cus Bari e Uniba alle Universiadi di Napoli 3-14 luglio2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

C.U.S. BARI ALLE UNIVERSIADI NAPOLI 2019 3-14 LUGLIO2019 Mercoledì 26 giugno conferenza stampa di presentazione Anche il Centro Universitario Sportivo di Bari e UNIBA, con quattro atleti partecipano alle Universiadi 2019 che si disputeranno a Napoli e nelle altre province campane dal 3 al 14 luglio. Una competizione, le Universiadi, di altissimo livello che prevede diciotto discipline sportive, ottomila atleti universitari, 127 Paesi partecipanti, sessanta impianti di gara, 222 cerimonie di premiazione, per l'evento multidisciplinare internazionale più importante degli ultimi anni in Italia Mercoledì 26 giugno alle ore 10.00 la conferenza stampa nella Sala Riunioni del Rettorato, di presentazione degli atleti convocati: Natasha Piludu (Tennis), Giulia Marra e Gabriele Esposito (Taekwondo), e Luca Cassano (Atletica Leggera). Tra gli atleti convocati, ma ai Campionati Mondiali di Pattinaggio i “World Roller Games”, anche Marco Giustino (Pattinaggio artistico), che dall’1 al 14 luglio, sarà a Barcellona. Giustino è il primo atleta pugliese a partecipare a questa competizione nella storia del pattinaggio artistico italiano. Intervengono: Prof.ssa Luisa Sabatini Decano dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dott Antonio Prezioso Presidente CUS BARI, Prof. Silvio Tafuri Presidente Comitato per lo Sport Universitario; Angelo Giliberto Presidente Coni Puglia; Michele Grandolfo Vicepresidente Nazionale Sport Rotellistici; Nicoletta Virgintino Presidente Circolo Tennis Bari; Giuseppe Dellino Consigliere federale Federazione Italiana Taekwondo; Dott.ssa Angela Notarnicola coordinatore Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. Ad incoraggiare e sostenere gli studenti atleti, ci sarà Domenico Montrone, reduce dal titolo italiano di canottaggio, campione europeo e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, nonché consigliere del CUS Bari.