Calcio a 5 Coppa Italia serie c2: esordio col botto per i biancorossi che battono 6-5 l’Azetium Rutigliano

Non poteva cominciare meglio la stagione di Coppa Italia di Serie C2 per il CUS Bari Calcio a 5. Nella gara di esordio i biancorossi di Colaianni hanno battuto per 6-5 l’Azetium Rutigliano, vincendo il primo incontro del girone eliminatorio. I cussini riconfermano Sasso tra i pali dal primo minuto dopo l’esordio vincente in campionato, Bardaro, Castro, Colonna e Straziota completano il quintetto scelto dal tecnico Colaianni al fischio d’inizio. Un primo tempo da incubo, con le tre reti in sequenza per l’Azetium Rutigliano nei primi minuti: in goal anche l’ex Gigante autore di un tiro preciso che bacia il palo prima di finire in porta. L’imprevedibilità di Carbone, in campo a metà della prima frazione di gioco offre la marcia in più ai cussini. L’ex giocatore del Palo conquista il rigore, calciato da Straziota, con cui i biancorossi accorciano le distanze, A pochi secondi dallo scadere però è ancora penalty, questa volta è Mercadante a commettere fallo consentendo all’Azetium di andare al riposo con tre reti di vantaggio. Le parole di Colaianni, la bella cornice di pubblico e l’esordio stagionale casalingo offrono una marcia in più ai cussini nel secondo tempo. In avvio di ripresa Bardaro nella prima frazione di gioco realizza la rete del 2-4. Poi Carbone, sempre più determinante prende la squadra per mano e realizza prima la rete che porta i cussini a meno uno dagli avversari, serve l’assist a Vito Papa per la marcatura del vantaggio dopo il pareggio messo a segno dal capitano Castro. Nel finale è sempre il numero 16 biancorosso, risultato migliore in campo, a mettere in sicurezza il risultato fino alla fine dell’incontro. L’ennesima ingenuità difensiva del match consente agli avversari di accorciare le distanze nel finale. Rimonta da favola e ottima prestazione per i biancorossi.