Calciomercato Bari: rinforzo a centrocampo, lo scozzese Henderson è biancorosso

Liam Henderson è un nuovo giocatore del Bari: si è chiuso positivamente il periodo di 'test' a cui era stato sottoposto il talento scozzese, prelevato dal Celtic Glasgow dove era in scadenza di contratto. Henderson, classe 1996, con presenze dell'U21 scozzese, era stato aggregato ai biancorossi per essere valutato prima del tesseramento. Le prestazioni del ragazzo in allenamento e amichevole hanno convinto mister Grosso. La società ha dunque provveduto al suo tesseramento. Henderson, mezz'ala di grinta e carattere, andrà a rafforzare la linea mediana barese. E' il quarto scozzese a vestire una maglia di una squadra di club italiana (dopo Law, Jordan e Souness) ed è il secondo ex Celtic a diventare 'galletto' dopo Massimo Donati. Il ragazzo è andato a segno anche nel pomeriggio all'antistadio contro la Vigor Trani: 6 a 0 il risultato finale per il team di Grosso con le reti realizzate da Improta, Kozak, Floro Flores e Nenè (doppietta).