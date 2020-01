Bari: Neglia ed Esposito in prestito alla Fermana, in difesa arriva Pinto. Sfuma Tremolada

Le ultime ore di calciomercato vedono il Bari e le altre società freneticamente all'opera per concludere le operazioni entro le 20:00, orario in cui è fissata la scadenza delle trattative.

Dopo aver ceduto in prestito Franco Ferrari e Theo Awua al Livorno, i galletti hanno formalizzato un'altra doppia cessione: Samuele Neglia e ∫ si trasferiscono in prestito alla Fermana, compagine del Girone B di Serie C, in prestito fino al termine della stagione. In entrata è ufficiale l'arrivo di Pierluigi Pinto, centrale difensivo di 21 anni prelevato in prestito dalla Fiorentina dopo aver trascorso la prima metà della stagione con la Salernitana in B.

Resta un rebus la ricerca di un profilo offensivo: Luca Tremolada del Brescia sembra ormai definitivamente sfumato. Il trequartista avrebbe trovato l'accordo per due anni e mezzo con il Pordenone che occupa il secondo posto in Serie B, preferendo scendere soltanto di una categoria. Ai biancorossi non resta molto tempo per individuare una valida alternativa da regalare a Vivarini per il rush finale del campionato.