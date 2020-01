Calciomercato Bari, risolto il contratto di Floriano: andrà al Palermo

La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: Roberto Floriano non è più un calciatore del Bari. Il classe 1986 ha risolto il contratto che lo legava al club biancorosso e ora è libero di accasarsi altrove.

L'attaccante italo-tedesco, che era stato grande protagonista della cavalcata promozione dello scorso anno contribuendo con 13 reti e 8 assist, in questo campionato non ha trovato spazio per ragioni di natura tattica e ha giocato appena 9 spezzoni di gara senza segnare nessun goal. Ora proverà a rilanciarsi da Palermo, cercando di vincere nuovamente la Serie D per riportare tra i professionisti una nobile decaduta proprio come è avvenuto per il Bari.

"SSC Bari - recita il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dei biancorossi - rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’attaccante italo-tedesco Roberto Floriano al club biancorosso. A Floriano vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto con la casacca biancorossa insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".

Floriano saluta Bari