Calciomercato Bari: Kupisz ceduto in prestito al Trapani

Continuano le operazioni di mercato del Bari, questa volta in uscita. Dopo Roberto Floriano un altro biancorosso si trasferisce in Sicilia: Tomasz Kupisz è stato ceduto in prestito al Trapani fino al termine della stagione.

Giunto in ritiro a Bedollo come uno dei rinforzi principali, il polacco è stato impiegato soprattutto nelle prime giornate di campionato quando in panchina c'era Giovanni Cornacchini. Con l'arrivo di Vivarini il tempo di gioco dell'ex Ascoli si è progressivamente ridotto fino a non vedere più il campo se non nei minuti di recupero quando l'unico intento era quello di far scorrere il cronometro.

Kupisz, che non aveva avuto un particolare feeling con Vivarini già ad Ascoli, lascia il capoluogo pugliese dopo 11 presenze e 1 goal (in Coppa Italia di Serie C) per trasferirsi in Serie B alla corte di Castori che lo aveva già avuto a Cesena.