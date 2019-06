Bari, mercato ancora in standby: piace il portiere del Parma Frattali

La stagione del Bari si è chiusa dopo la sconfitta con l'Avellino del 19 maggio nella Poule Scudetto (gli irpini hanno poi trionfato battendo il Lecco in finale ndr) ma è stato un k.o. indolore, poiché l'obiettivo primario dei biancorossi era la conquista della promozione in Serie C, un traguardo raggiunto con due giornate d'anticipo.

Dopo la gara del Partenio e l'ultima seduta d'allenamento tenutasi il 22 maggio scorso, per i biancorossi è arrivato il tanto atteso "rompete le righe" e un periodo di meritata vacanza. La passione e la curiosità dei tifosi, tuttavia, non conosce riposo e in molti si chiedono chi dei protagonisti della squadra che agli ordini di Giovanni Cornacchini ha dominato il Girone I di Serie D verrà confermato anche per il primo anno tra i professionisti del Bari targato De Laurentiis.

Al momento è un po' presto per dire chi sarà ancora parte della rosa barese, ad ogni modo, vi sono alcuni elementi che hanno più certezze rispetto ad altri di calcare ancora il manto erboso del San Nicola. Tra di essi dovrebbero esserci Valerio Di Cesare, Zaccaria Hamlili e Roberto Floriano ma sembrano avere buone opportunità anche per Peppe Mattera, Francesco Bolzoni e Davide Marfella. Non è ancora chiaro, invece, se Brienza continuerà a giocare (la sua intenzione sembra essere questa, in barba ai 40 anni sulla carta d'identità) o accetterà un ruolo in società.

Le prime mosse di mercato del Bari

Nonostante queste incognite, la dirigenza dei galletti è già a lavoro sotto traccia per l'allestimento della nuova squadra. Sono molte le voci che riportano di un interessamento del Bari per il portiere del Parma Pierluigi Frattali, classe '85 che coi ducali ha riconquistato la A dopo una scalata che i baresi sognano di poter emulare. Della squadra emiliana piace anche un altro giocatore, Yves Baraye che ha vissuto la seconda parte di stagione in prestito al Padova ben figurando, tuttavia il ragazzo non sarebbe convintissimo di scendere in C. Diversi i discorsi per l'attaccante della SPAL Mirko Antenucci, che piace anche al Lecce, avvantaggiato dal fatto di giocare in A. Sembrano invece non trovare conferma i rumours che vorrebbero il ritorno di due ex biancorossi come Jacopo Dezi e Christian Galano.

