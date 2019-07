Calciomercato Bari: ufficiale lo scambio Corsinelli-Nannini col Piacenza

Ancora un rinforzo ufficiale per il Bari che in mattinata ha comunicato l'acquisto di Francesco Corsinelli dal Piacenza. Il laterale viareggino classe 1997 ha firmato un contratto triennale con i biancorossi.

Fa il percorso inverso Cosimo Nannini, uno degli 8 confermati della scorsa stagione: il Bari continua a puntare sul terzino nato nel 1999, tanto che la formula del suo trasferimento è quella del prestito, nella speranza che possa giocare di pià di quanto non avrebbe fatto rimanendo con i galletti.

Calciomercato Bari, le prossime mosse

La batteria degli esterni, dunque, si rinforza ancora dopo gli innesti di Costa e Cascione ma il mercato del Bari non accenna a fermarsi. Presto dovrebbe vestire la maglia biancorossa anche Andrea Schiavone, regista scuola Juve di proprietà del Venezia. L'accordo con il giocatore c'è già, vanno limati gli ultimi dettagli col club lagunare ma il suo arrivo non dovrebbe essere in discussione. Potrebbe arrivare presto anche il sì del Carpi per Alessio Sabbione, difensore centrale classe '91 in uscita dal club emiliano