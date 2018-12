Bari, arriva un altro attaccante: preso il bomber Iadaresta dal Latina

Secondo acquisto in poche settimane per il Bari: dopo il difensore Edoardo Bianchi, il club biancorosso ha acquisito il cartellino di Pasquale Iadaresta, attaccante classe 1986, proveniente dal Latina, compagine anch'essa militante nel campionato di Serie D.

Iadaresta, un passato nelle giovanili del Napoli e anche qualche spezzone in Serie A con il Siena, ha concluso lo scorso campionato di Serie D a Latina con 24 reti. In questa prima parte di stagione, disputata con i pontini, è già andato a segno 6 volte. Alto 192 cm costituirà un'alternativa di peso per le soluzioni offensive di mister Cornacchini, andando a creare una sana competizione con gli altri due centravanti Simeri e Pozzebon. L'attaccante, che parallelamente alla sua carriera di calciatore ha conseguito la laurea in giurisprudenza, indosserà la maglia numero 18.

Il Bari, inoltre, ha reso ufficializzato l'acquisto di Bianchi, che dopo aver rescisso il suo contratto con il Torino, si era aggregato alla prima squadra lo scorso 27 novembre. "A partire da oggi - fa sapere il club biancorosso - è ufficialmente a disposizione essendo trascorsi trenta giorni dalla sua ultima partita come professionista, disputata con la Primavera del Torino il 5 novembre scorso". Vestirà la maglia numero 13.