Calciomercato Bari: ceduti Greco e Tonucci al Foggia

Prosegue il lavoro di sfoltimento della rosa per la dirigenza del Bari che nelle ultime ore ha perfezionato le cessioni di Denis Tonucci e Leandro Greco al Foggia. Entrambi i calciatori erano entrati in orbita rossonera sin da prima dell'inizio del calciomercato e adesso sono ufficialmente due giocatori della squadra allenata da Stroppa. Per Tonucci cessione definitiva e firma su un contratto di tre anni, mentre per Greco la formula è quella del prestito.

Nei prossimi giorni la retroguardia dei galletti potrebbe subire ulteriori cambiamenti: da Foggia, infatti, è atteso il centrale italo-brasiliano Empereur. Potrebbe partire, invece, Elio Capradossi che non ha convinto fino in fondo: nel caso il Bari decidesse di privarsene il difensore tornerebbe alla Roma per poi essere girato nuovamente in prestito.