Calciomercato Bari: Martinho va all'ascoli, blitz notturno per Memushaj

Il calciomercato è iniziato da poco più di una settimana e la dirigenza del Bari è già a lavoro a pieno ritmo sia sul fronte delle entrate sia per quanto riguarda le cessioni. Fino ad ora il ds Sogliano ha perfezionato l'acquisto del terzino sinistro sloveno Jure Balkovec, mentre il primo a salutare il capoluogo pugliese è stato Raphael Martinho, ceduto all'Ascoli e già a lavoro nelle Marche.

Le prossime situazioni in via di definizione dovrebbero essere le cessioni di Denis Tonucci e Leandro Greco, entrambi con destinazione Foggia. Dovrebbe fare invece il percorso inverso il brasiliano di passaporto italiano Empereur, centrale difensivo che arriverebbe in prestito con opzione per il riscatto a fine stagione. In bilico anche Elio Capradossi, che potrebbe rientrare alla Roma per poi trovare un'altra squadra.

Si sarebbe sbloccata, invece, la trattativa per portare a Bari Ledian Memushaj: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza biancorossa in nottata avrebbe trovato l'accordo con il Benevento per il centrocampista albanese che arriverà in Puglia in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Con i sanniti potrebbe configurarsi anche un'altra operazione, ossia la cessione di Archimede Morleo.