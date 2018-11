Bari: da oggi in gruppo c'è anche il difensore Bianchi

C'è un volto nuovo nella rosa del Bari: si tratta di Edoardo Bianchi, difensore classe 1999 che arriva alla corte di Cornacchini dopo aver risolto il proprio legame contrattuale con il Torino. L'accordo con il centrale difensivo cresciuto nelle giovanili della Lazio e passato poi per i vivai di Roma, Juventus, Empoli e Torino era nell'aria da giorni e da oggi il diciannovenne fa parte del gruppo. L'ufficialità del trasferimento, tuttavia, arriverà soltanto alla riapertura del mercato a dicembre (in Serie D ci sono due finestre, una dal 1 al 16 dicembre, in cui i club di Serie D potranno acquistare e cedere calciatori solo tra le società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, l'altra dal 1 al 18 gennaio, in cui potranno avvenire esclusivamente scambi con i club professionistici ndr). L'organico biancorosso si arricchisce così di un nuovo under, consentendo al tecnico dei galletti una maggiore flessibilità nelle scelte di formazione.