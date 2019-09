Calciomercato Bari: la sessione estiva si chiude con gli acquisti di Bianco e Awua

Alle 22 si è ufficialmente chiuso il calciomercato estivo in Italia. Nell'ultima giornata di trattative il Bari ha perfezionato tre operazioni, una in uscita e due in entrata.

Francesco Bolzoni, da diverso tempo sulla lista dei partenti, alla fine si è accasato in prestito annuale all'Imolese, squadra che milita nel Girone B di Serie C. A centrocampo sono arrivate due nuove pedine: Raffaele Bianco dal Perugia e Theophilus Awua dallo Spezia.

Per Bianco, che era all'ultimo anno di contratto con gli umbri, si tratta di un ritorno in Puglia avendo già vestito la maglia biancorossa nella stagione 2008-2009 culminata con la promozione in Serie A. Awua, invece, arriva in prestito dai liguri dopo aver indossato la maglia del Rende nella scorsa stagione con 30 presenze e 6 goal.