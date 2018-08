SSC Bari, squadra e staff da allestire rapidamente: tre ex galletti per ripartire?

Entro il 6 agosto la SSC Bari di Aurelio De Laurentiis presenterà la propria iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Salvo improbabili colpi di scena dell'ultim'ora in chiave Serie C, il nuovo corso targato Aurelio e Luigi De Laurentiis inizierà la propria avventura tra i dilettanti.

Il neo-patron è già a lavoro per definire organigramma societario e staff tecnico, dopodiché potrà passare all'allestimento della rosa. Nei giorni scorsi sono circolati i nomi di Edy Reja e Filippo Galli: il tecnico friulano pare non intenzionato a tornare in panchina, da verificare la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di direttore tecnico, mentre l'ex responsabile del settore giovanile milanista incontrerà De Laurentiis martedì.

Mercato al duo Giuntoli-Costi?

Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo ADL sembra volersi affidare a Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, che coinvolgerebbe a sua volta il suo collaboratore Giandomenico Costi. In panchina potrebbe arrivare Antonio Calabro, libero dopo la fine della sua esperienza a Carpi. Prima di allenare in Emilia-Romagna, l'allenatore originario di Galatina ha guidato la Virtus Francavilla al doppio salto dall'Eccellenza alla Serie C e dopo un anno tra i cadetti potrebbe fare al caso del Bari.

Possibilità per Andrada, Brienza e Nené

Tra i nomi accostati alla squadra che verrà circolano con insistenza i nomi di tre reduci dalla società fallita: si tratta del giovane argentino Federico Andrada, che pur avendo giocato poco è rimasto ad allenarsi nel capoluogo pugliese dimostrando grande attaccamento alla città, e dei veterani Nené e Franco Brienza, che pur avendo ancora offerte tra i professionisti, valuterebbero con grande interesse un'eventuale proposta da parte del club di De Laurentiis. Tante saranno poi le piste che portano alle giovanili del Napoli: il primo nome emerso è quello di Gianluca Gaetano, regista classe 2000 che sarebbe prezioso anche per iniziare a colmare le caselle degli under 23, prerogativa essenziale del campionato di Serie D.