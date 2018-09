SSC Bari, ora si inizia a fare sul serio: dopo Brienza, ecco Floriano dal Foggia

Terminato il ritiro romano del Mancini Park Hotel, la SSC Bari di Giovanni Cornacchini ha fatto ritorno nel capoluogo pugliese dove proseguirà la preparazione in vista dell'inizio della stagione di Serie D (a meno di sconvolgimenti dopo la sentenza CONI del 7 settembre) che inizierà il 9 settembre con la gara di Coppa Italia contro il Bitonto.

Lo staff tecnico biancorosso prosegue le valutazioni sugli elementi a disposizione del mister: per Marfella, D'Ignazio e Liguori, tre giovani provenienti dal vivaio del Napoli è scattata la conferma, mentre è tornato al mittente Diego Acunzo. Sono arrivati inoltre due under dal Gozzano: Mattia Gioria (centrocampista) e Alessandro Mutti (difensore) entrambi classe 2000. In giornata dovrebbe essere ufficializzato l'ingaggio di Franco Brienza: un anno di contratto più un futuro da dirigente per il fantasista che chiuderà la sua carriera in biancorosso.

Oltre a Brienza il Bari si prepara ad accogliere un altro rinforzo in attacco: si tratta di Roberto Floriano, ala sinistra italo-tedesca del Foggia che dovrebbe svincolarsi dai Satanelli per firmare un biennale con i galletti. Per il centrocampo, invece, prende quota la pista che porta a Mattia Bolzoni, centrocampista cresciuto nell'Inter che si è liberato dallo Spezia.