Campionati italiani individuali master di Campi Bisenzio su pista. Cinque medaglie nazionali per quattro atleti cussini

Un’altra importante kermesse, ricca di titoli! Sono i Campionati italiani master di Campi Bisenzio in Toscana svoltisi nei giorni scorsi. Un fine settimana di passione e agonismo, che ha visto in azione più di 1300 atleti provenienti da tutta Italia. Nel rassegna tricolore, veri e propri duelli appassionanti tra i velocisti che hanno lottato per il successo di categoria. Quattro gli atleti master del CUS Bari Franco de Feo, Alberto Sofia, Carmela Schiuma, Sabino Cianci, che hanno difeso i colori biancorossi e onorato la maglia sia con la loro partecipazione, sia con il prestigiosissimo risultato ottenuto, considerato il medagliere conquistato: 1 oro, 1 argento e 3 bronzi. Ad “aprire le danze” dei campionati italiani master Alberto Sofia, categoria m75, che nella prima delle due giornate ha subito messo al collo una medaglia d'oro nella disciplina 80 hs (17.70 il suo crono), nuovo titolo italiano per lui e 45esimo titolo nella sua lunga carriera atletica. Nella seconda giornata, è sempre Sofia, il vero protagonista dei campionati, conquistando un ottimo quarto posto nei 100 metri con un crono di 15.64. E come si dice…le donne non sono state a guardare. Carmela Schiuma, categoria f60, ha ottenuto un importante 5° posto nei 100 metri con un crono di 16.53 e una meritatissima medaglia di bronzo nei 400 metri con un crono di 1.15. Infine nell'ultima giornata, arriva l’argento per Sofia nel salto in alto, saltando un metro e 24 centimetri, e Carmela Schiuma ottiene la sua seconda medaglia di bronzo nei 200 metri con un crono di 33.74. Franco de Feo, m60, porta a casa una medaglia di bronzo nel martellone con un lancio di 14 metri,89 e Sabino Cianci, categoria m40, migliora il suo primato personale negli 800 metri con un crono di 2.28.20

