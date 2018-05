Canoa Polo, il Cus Bari conquista nella 2° giornata del Campionato italiano Serie A1 un buon secondo posto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La città di Taranto ha ospitato la seconda giornata del campionato di canoa polo serie A1 Sud organizzata dalla Lega Navale del capoluogo jonico. Le dieci squadre partecipanti provenienti dalla Sicilia, Campania e Puglia si sono confrontate in una giornata intensa d’incontri che chiude il girone di andata. Il Centro Universitario Sportivo di Bari ha partecipato con la formazione completa dei suoi migliori giocatori: Anaclerio, Di Cosimo, Cinelli, Gabriele, Iannone, Iusco, Loiodice, Loprieno e Mongelli. I cussini capitanati da Di Cosimo, hanno vinto le cinque partite in programma fornendo prova di preparazione fisica e abilità tattica – capo cannoniere Gabriele Davide detto “Lupo” che ha collezionato ben diciotto goal. Particolare menzione per la gara vinta contro la squadra siracusana dell’Ortigia decisa negli ultimi venti secondi di gioco dal goal di Gigio Anaclerio. Al termine del girone di Andata il C.U.S. Bari si posiziona al secondo posto in classifica generale ad appena un punto dalla prima Cus Catania. Decisiva sarà la terza giornata di Palermo prevista il 16 e 17 giugno in cui il Cus Bari affronterà lo scontro diretto con la capolista mettendo quindi una seria ipoteca sul passaggio nella serie A. Il Cus Bari ha già una consolidata esperienza nella disciplina della Canoa Polo, avendo militato per diversi anni nel massimo campionato e vantato atleti in maglia nazionale.