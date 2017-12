Carpi-Bari 0-0: i galletti chiudono il 2017 con un pareggio

Secondo pareggio di fila per il Bari costretto allo 0-0 sul campo del Carpi nell'ultima gara del girone d'andata di Serie B. I galletti si sono dovuti accontentare di un solo punto al termine di una partita tutto sommato equilibrata.

Primo tempo di spessore per la squadra di Grosso, vicina al vantaggio in più di una circostanza, in particolare con una punizione calciata da Nené stampatasi sul palo esterno della porta difesa da Colombo. Nella ripresa meno occasioni nonostante l'ingresso in campo di Galano e anche di Kozak nel finale. Biancorossi costretti ad arrendersi alla ben nota solidità difensiva del Carpi. Il Bari chiude il girone d'andata al quarto posto con 34 punti, gli stessi dell'Empoli vittorioso sul campo del Perugia. Ora la lunga sosta e l'inizio del calciomercato prima della ripresa del campionato il 20 gennaio al Manuzzi contro il Cesena.

Il tabellino di Carpi-Bari 0-0

CARPI (3-5-2): Colombi; Brosco (45' Bittante), Capela, Ligi; Pachonik, Verna, Mbaye, Saber (37' Saric), Pasciuti; Nzola, Mbakogu. A disp.: Serraiocco, Brunelli, Vitturini, Romano, Concas, Prezioso, Belloni, Calapai, Malcore. All.: Calabro.

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Diakitè, Marrone, D'Elia; Tello, Basha (81' Kozak), Iocolano (70' Busellato); Nenè, Floro Flores (58' Galano), Improta. A disp.: De Lucia, Cassani, Capradossi, Fiamozzi, Tonucci, Petriccione, Salzano, Brienza.. All.: Grosso.

Arbitro: Ghersini di Genova

Ammoniti: Pasciuti (C)