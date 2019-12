Casertana-Bari, le pagelle dei galletti: Antenucci trascina, Hamlili-Simeri a segno

Netto successo per il Bari in casa della Casertana nel 19° ed ultimo turno del girone d'andata di Serie C. Dopo un primo tempo combattuto, in cui i galletti hanno dovuto prendere le misure all'avversario e a un campo dal fondo parecchio sconnesso, la maggiore qualità degli uomini di Vivarini è venuta fuori e ha consentito ai biancorossi di prevalere. Pur senza segnare, grande prestazione di Antenucci, in versione suggeritore. Bene anche Hamlili, autore del goal che ha sbloccato l'incontro, e Simeri, al suo sesto goal stagionale, il quinto in trasferta.

I migliori Today

Antenucci 7: Non segna ma ispira i compagni. È lui ad offrire a Simeri il pallone del vantaggio, è lui a propiziare l'autorete del definitivo 0-3.

Hamlili 7: Sciabola e fioretto per il centrocampista italo-marocchino, a segno con una sberla di destro che spiana la strada al successo biancorosso.

Simeri 6,5: Ancora una prestazione grintosa del centravanti campano che impreziosice la sua gara col sesto sigillo stagionale (il quinto in trasferta), anticipando portiere e marcatore con una zampata letale.

Sabbione 6,5: In assenza di Di Cesare è lui il leader difensivo dei biancorossi. Comanda la retroguardia con concentrazione ed autorevolezza.

Perrotta 6,5: Torna al centro della difesa dopo diverse partite da terzino sinistro e lo fa senza alcun tipo di problema, disputando un match senza sbavature.

Costa 6,5: Rispolverato dopo diverse gare in naftalina, l'esterno sinistro, arretrato nella posizione di terzino non sfigura. Dopo un primo tempo interlocutorio, cresce nella ripresa fornendo un buon numero di traversoni interessanti. Attento difensivanente, proprio come si augurava Vivarini.

Schiavone 6,5: Un giocatore tecnico come lui poteva patire un campo simile, invece, il centrocampista scuola Juve è stato protagonista di una partita concreta in cui non ha rinunciato a proporre le consuete geometrie.

Vivarini 7: Continua la sua striscia di risultati positivi, estesa a 14. Tralasciando i numeri la sua squadra ha offerto una prova di carattere contro un avversario ostico e su un campo al limite. Può essere soddisfatto ma deve assolutamente continuare a tenere sul pezzo i suoi.

Il tabellino di Casertana-Bari 0-3

CASERTANA (3-5-2): Crispino 5,5; Silva 5,5, Rainone 5,5, Caldore 5,5; Longo 5 (85' Paparusso sv), D’Angelo 5,5, Varesanovic 5 (79' Adamo 4), Clemente 5,5 (68' Santoro sv), Zito 6; Starita 5,5, Origlia 5 (68' Cavallini). A disp.: Zivkovic, Galluzzo, Gonzalez, Zivkov, Ciriello, Matese All.: Ginestra 5,5.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Berra 6, Sabbione 6,5, Perrotta 6,5, Costa 6,5; Hamlili 7, Bianco 6 (90'+2 Awua sv), Schiavone 6,5 (89' Corsinelli sv); Terrani 6 (72' Folorunsho 6); Simeri 6,5 (89' D’Ursi sv), Antenucci 7 (90+2' Neglia sv). A disp.: Marfella, Liso, Cascione, Esposito, Kupisz, Floriano, Ferrari. All.: Vivarini 7.

Arbitro: Maraviglia

Marcatori: 59' Hamlili (B)

Assistenti: Garzelli – Nuzzi

Note - Ammoniti Costa, Simeri, Bianco (B) Espulsi: Adamo (C)