Castrovillari-Bari, le pagelle dei galletti: Neglia torna al goal, Cacioli che errore!

Il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie D si è chiuso con un pareggio per il Bari, fermato sull'1-1 in casa del Castrovillari. La partita disputata allo stadio Mimmo Rende si è rivelata più complicata del previsto per i galletti che hanno trovato di fronte un avversario molto solido.

Diversi fattori hanno contribuito a impedire ai ragazzi di centrare la quarta vittoria consecutiva. Visti i tanti impegni ravvicinati (3 gare in una settimana), il mister biancorosso ha cambiato modulo e interpreti, una circostanza che ha inevitabilmente tolto qualche certezza ai suoi. Come è capitato in altre occasioni, inoltre, i biancorossi hanno avuto qualche difficoltà in più ad esprimere il proprio gioco su un campo più piccolo rispetto a quello del San Nicola. In ultimo non va dimenticata la prova dei calabresi che sin dalle prime battute hanno mostrato di non voler recitare la parte dell'agnello sacrificale, giocando una partita accorta. Certo il pari è arrivato con un po' di fortuna, con un rigore frutto di un'ingenuità difensiva, ma va detto che la squadra di Marra una volta raggiunto il pari ha persino creato delle chance per portarsi in vantaggio.

I migliori Today

Neglia 6,5: Tornato titolare dopo diverse gare in panchina, ha avuto il merito di sbloccare la partita con il goal del momentaneo vantaggio del Bari (il quarto della sua stagione). Nella ripresa è calato come molti suoi compagni.

Simeri 6: Il portiere avversario gli nega due volte la gioia del goal e allora si traveste da assistman battendo velocemente la punizione che manda in porta Neglia. Nella ripresa Cornacchini gli preferisce Floriano, ma forse avrebbe fatto meglio a tenerlo in campo rispetto a uno spento Pozzebon.

D'Ignazio 6: Escluso forzatamente a causa delle regole sugli under nelle ultime partite (dopo l'infortunio di Aloisi), il laterale partenopeo ha risposto con una prestazione attenta e condita da qualche traversone pericoloso.

Piovanello 6: Sempre pericoloso con i suoi inserimenti, le palle migliori sono capitate sui suoi piedi e sulla sua testa ma è mancata la precisione.

I peggiori Today

Cacioli 5: Il suo mancato controllo sul passaggio di Marfella lo costringe a stendere Ennin. Un errore marchiano che ha influito sul risultato. Con questo non lo si vuol certo crocifiggere: può capitare di sbagliare anche ai calciatori più esperti come lui.

Langella 5,5: Riproposto tra i titolari nell'ambito del turnover praticato da Cornacchini non ha pienamente convinto, probabilmente perché meno a suo agio in un centrocampo a due, lui che è abituato a giocare da mezz'ala.

Pozzebon 5: Rientrava dalla squalifica rimediata ad Acireale. Mai pericoloso, la sua è stata una partita senza acuti.

Il tabellino di Castrovillari-Bari 1-1

CASTROVILLARI (4-3-3) – Cellitti 6,5; Ielo 6, Ungaro 6, Lomasto 6,5, Indelicato 6; Forgione 6, Lavrendi 6, Siano 6,5; Pandolfi 6 (82’ Finocchiaro sv), Ennin 6,5 (88’ Lanza sv), Gallon 6,5 (58’ Della Guardia 6). A disp.: Papa, Corsaro, Grimaldi, Canale, Ronca, Villa. All.: Marra 6,5

BARI (4-3-3) – Marfella 6; Turi 5,5, Di Cesare 6, Cacioli 5, D’Ignazio 6 (69’ Nannini 6); Piovanello 6, Langella 5,5 (69’ Feola 5,5), Bolzoni 6, Neglia 6,5; Simeri 6 (57’ Floriano 6), Pozzebon 5 (78’ Brienza 6). A disp.: Maurantonio, Hamlili, Bollino, Liguori, Gioria. All.: Cornacchini 5,5

Arbitro: Bianchini di Perugia

Marcatori: 35’ Neglia (B), 47’ rig. Gallon (C)

Note: ammoniti Pandolfi (C), Forgione (C), Turi (B)