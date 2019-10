Catania-Bari, Vivarini nel post: "Ci prendiamo questo punto ma c'è rammarico per il risultato"

Il Bari torna a casa con un solo punto dalla trasferta di Catania ma nonostante il rammarico per la mancata vittoria, per l'andazzo della partita c'è da accogliere positivamente il verdetto del campo.

“Siamo venuti a Catania per fare risultato ma è venuta fuori una partita con troppi capovolgimenti di fronte che ci hanno messo in difficoltà - ha dichiarato nel post-partita Vincenzo Vivarini, senza nascondere un velo di insoddisfazione -. Nel primo tempo, soprattutto, abbiamo giocato poco di squadra. Davanti, però, avevamo una squadra con giocatori di qualità, contro di noi hanno tirato fuori il meglio”.

Per i galletti è arrivato un altro pareggio in trasferta dopo quello di Avellino: "Prendiamoci questo punto con la convinzione di dover migliorare ancora. Va trovato un equilibrio tra le prestazioni in casa con quelle fuori casa. Oggi siamo andati bene a sprazzi. Quando abbiamo gestito la palla e abbiamo creato diverse occasioni per far goal ma ancora non basta, ci vuole maggiore continuità”.

Nel finale del match coi siciliani Vivarini ha cambiato modulo passando dal 3-5-2 al 4-3-1-2, un esperimento che potrebbe ripetersi in futuro, anche per valorizzare gli altri componenti della rosa: “Cambiato assetto abbiamo provato a vincere la partita. Non rischiavamo più nulla, a quel punto abbiamo osato di più. Se Folorunsho avesse segnatoì non avremmo rubato nulla. C'è un po' di rammarico".