Catanzaro-Bari 1-1, le pagelle dei galletti: Antenucci timbra sempre, difesa distratta

Pur senza pubblico per l'emergenza coronavirus, Catanzaro e Bari hanno dato vita a una partita vibrante, conclusasi con un pari 1-1.

In quello che è stato l'ultimo impegno prima della sospensione delle attività sportive fino al 3 aprile per via del nuovo decreto imposto dal Governo, i biancorossi sono partiti ancora una volta fortissimo segnando con Antenucci dopo neanche un minuto di gioco. Com'è spesso accaduto, in particolar modo in trasferta, tuttavia, i galletti si sono lasciati riacciuffare dopo aver allentato la tensione per qualche frangente (e dopo aver sprecato diverse occasioni per chiudere il match).

I migliori Today

Antenucci 7: Raggiunge quota 20 gol con una rete segnata dopo soli 30 secondi, dimostrando una freddezza impressionante. Come già successo altre volte fuori casa, purtroppo, il suo gol dà soltanto l'illusione di poter portare a casa il bottino pieno.

Simeri 6: Offre ad Antenucci la spizzata vincente per il gol del vantaggio, poi ci prova in varie occasioni ma difetta di precisione nelle conclusioni.

Laribi 6: Regala diversi spunti interessanti ai compagni ma la difesa calabrese è attenta e lo guarda come un sorvegliato speciale. Nella ripresa ha l'opportunità per il raddoppio ma Bleve è attento.

I peggiori Today

Sabbione 5,5: Dopo pochi minuti dal rientro in campo per il secondo tempo, balla pericolosamente sull'iniziativa di Bianchimano salvata da Frattali. Pochi minuti più tardi si lascia anticipare da Kanouté, libero di insaccare l'1-1.

Perrotta 5,5: Fino all'azione del pari calabrese gioca una partita attenta, poi anche lui si fa coinvolgere nella dormita difensiva che porta al pari giallorosso.

Ciofani 5,5: Spinge poco (sebbene non sia la sua caratteristica principale) e si lascia superare con troppa facilità da Contessa, libero di servire Kanouté, in occasione del gol.

Il tabellino di Catanzaro-Bari 1-1

CATANZARO (3-4-3): Bleve 6; Martinelli 5,5, Riggio 5 (46' Carlini 6,5), Atanasov 6; Celiento 6, De Risio 6, Iuliano 5,5 (68' Urso sv), Contessa 6,5; Kanoutè 6,5 (68' Giannone 6), Di Piazza 5 (46' Bianchimano), Tulli 5 (46' Statella 6). A disp.: Mittica, Corapi, Nicoletti, Novello, Pinna, Quaranta, Bayeye. All.: Auteri 6.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Ciofani 5,5 (84' Di Cesare sv), Sabbione 5,5, Perrotta 5,5, Costa 6; Maita 6, Bianco 6 (89' Scavone sv), Schiavone 6 (71' D'Ursi 5,5); Laribi 6 (84' Hamlili sv); Antenucci 7, Simeri 6 (90' Costantino sv). A disp.: Liso, Marfella, Corsinelli, Pinto, Folorunsho, Terrani, Berra. All.: Vivarini 6.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

Marcatori: Antenucci (B)

Ammoniti: Riggio, Atanasov, Carlini, Statella, Giannone (C), Laribi (B)