Cavese-Bari, probabili formazioni: Vivarini verso la conferma dell'undici anti-Picerno

Inizia dal Romeo Menti di Castellammare di Stabia l'impegnativo ciclo di tre gare in una settimana del Bari. Oggi alle 15:00 i galletti affronteranno la Cavese (che ha lo stadio inagibile) nella sfida valevole per la 27ª giornata di Serie C.

All'andata al San Nicola i metelliani furono spazzati via con un netto 4-0, ad un girone di distanza, tuttavia, la formazione di Campilongo è cresciuta parecchio, e raggiunta una posizione di classifica tranquilla può persino fare un pensiero ai playoff. I galletti, tuttavia, provengono da un'importantissima striscia di 21 risultati utili consecutivi e devono continuare a pigiare sull'acceleratore se intendono proseguire la caccia alla Reggina, attualmente distante 6 punti. Vincere in trasferta, dove nel girone di ritorno sono arrivati solo 3 pareggi, diventa un imperativo per Vivarini e i suoi, anche in considerazione della difficile sfida con la Ternana di mercoledì sera.

Come arriva la Cavese

Ben 9 gli indisponibili per Campilongo: agli infortunati Addessi, Kucich, Rocchi, Lulli, Favasuli, Badan, Nunziante, infatti, si aggiungono gli squalificati D'Andrea e Germinale. In compenso il tecnico degli aquilotti recupera Cesaretti, De Rosa, Russotto, Marzorati e Matino. La Cavese dovrebbe schierarsi con il 4-4-1-1 che diventa 4-2-4 in fase di possesso.

Come arriva il Bari

Ben diversa la situazione di Vivarini che può contare su tutti gli effettivi: recuperati anche Perrotta, che torna dalla squalifica, e Hamlili, al rientro tra i convocati dopo l'infortunio alla clavicola patito a metà gennaio contro la Viterbese. Il tecnico dei galletti dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-1-2: davanti a Frattali la difesa dovrebbe essere composta da Ciofani, Sabbione, Di Cesare e Costa; il centrocampo dovrebbe essere composto da Maita, Bianco e Schiavone, mentre in attacco ci sarà l'ennesima conferma per Laribi alle spalle del duo Antenucci-Simeri.

Le probabili formazioni di Cavese-Bari

CAVESE (4-4-1-1): Bisogno; Polito, Matino, Marzupio, Ricchi; Spaltro, Castagna, Matera, Bulevardi; Russotto; Di Roberto. All.: Campilongo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Antenucci, Simeri. All.: Vivarini

Arbitro: Gualtieri di Asti

Assistenti: Moro - Zampese