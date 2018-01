Cesena-Bari 1-1: i biancorossi aprono il girone di ritorno con un pareggio in trasferta

Il Bari comincia il girone di ritorno del Campionato di Serie B cogliendo il terzo pareggio di fila: 1 a 1 a Cesena al termine di una gara dalle due facce, non buona nel primo tempo, decisamente migliore nella ripresa.

Inizio non esaltante per i biancorossi che al 13' vengono puniti dopo un'indecisione di Basha pressato da Schiavone: Laribi, imbeccato da Jallow, trafigge Micai. Due minuti dopo Kozak e Improta si mangiano il pareggio non trovando la deviazione vincente sul bel cross di Sabelli. I romagnoli non lasciano troppi spazi e sfiorano il raddoppio col pericolo Jallow al 35'. Il finale di frazione, però, è biancorosso: al 39' il rasoterra di Improta finisce a pochi centimetri dal palo, con Fulignati battuto. La ripresa sorride subito alla squadra di Grosso. al 50' un cross in area di Sabelli viene clamorosamente deviato in rete di testa dall'ex Suagher che con autorete 'firma' l'1 a 1. Il Bari imposta ma non concretizza. All'86' è la traversa a negare il vantaggio ai biancorossi: Galano serve pregevolmente Cissè che di prima lascia partire uno splendido tiro a giro di prima stampatosi sul legno. E' l'ultima emozione prima del triplice fischio finale: il risultato consente al Bari di restare nelle zone alte della classifica con 35 punti, al quarto posto assieme a Cremonese e Cittadella. Sabato pomeriggio al San Nicola big match contro l'Empoli, attualmente terzo.

Il tabellino di Cesena-Bari

CESENA (4-4-1): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone; Kupisz (87' Cacia), Schiavone (84' Emmanuello), Di Noia, Dalmonte (64' Vita) ; Laribi; Jallow. A disp.: Agliardi, Melgrati, Mordini, Esposito, Setoma, Ndiaye, Sbrissa, Moncini, Panico. All.: Castori.

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Diakitè, Marrone, D'Elia; Tello, Basha, Anderson (76' Brienza); Improta (89' Floro Flores), Kozak (69' Cissè), Galano. A disp.: De Lucia, Conti, Oikonomou, Anderson, Balkovec, Fiamozzi, Gyomber, Petriccione, Busellato. All.: Grosso

Arbitro: Marini di Roma

Ammoniti: Kupics (C); Marrone, Kozak, Tello (B)