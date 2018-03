Cittadella-Bari 0-0, le pagelle dei galletti: Micai para tutto, attacco asfittico

Terzo pari nelle ultime tre gare per il Bari, reduce dallo 0-0 sul campo del Cittadella. Una partita in cui la squadra di Grosso ha subito particolarmente le iniziative dei padroni di casa, in particolare nel primo tempo. Gara di spessore di Micai che ha salvato la formazione biancorossa in più di una circostanza. Compassata la manovra da centrocampo in su, con gli attaccanti che hanno faticato più del dovuto ad impensierire la difesa veneta.

I migliori Today

Micai 7: Almeno tre le parate decisive nel corso della gara. E' soprattutto grazie ai suoi interventi se il Bari torna a casa con un punto.

Balkovec 6: Un'altra prova positiva dello sloveno confermato dopo l'esordio contro lo Spezia. Prova a rendersi pericoloso con i suoi traversoni mancini e azzarda anche la conclusione dalla distanza.

Anderson 6: Schierato al posto di Sabelli, torna nella sua posizione preferita. Dimostra subito di sentirsi a suo agio nel suo ruolo naturale, infatti, arriva più spesso sul fondo per il cross. Nella ripresa anche un tentativo fuori bersaglio.

Cissé 6: Schierato come ala e non come centravanti, è senza dubbio il più pericoloso dei tre attaccanti biancorossi, i suo tentativi però non hanno fortuna.

I peggiori Today

Kozak 5,5: Poco assistito dai compagni fatica a smarcarsi e a farsi trovare nel vivo del gioco. Viene sostituito da Galano a metà ripresa.

Basha 5,5: L'impressione è che molto spesso l'albanese sia molto lento nella manovra. Non verticalizza quasi mai, da lui ci si aspetterebbe uno sforzo in più specie in gare complicate come quella di oggi.

Improta 5,5: Anche oggi non riesce a fare la differenza. L'impegno non manca ma difetta nella qualità delle giocate senza mai riuscire ad essere decisivo.

Il tabellino e le pagelle di Cittadella-Bari 0-0

CITTADELLA (4-3-1-2) - Alfonso 6,5; Pelagatti 6,5, Scaglia 6,5, Varnier 6,5, Salvi 6,5; Schenetti 6 (82' Pasa), Iori 6,5, Settembrini 6; Chiaretti 5,5, Kouamé 5,5 (70' Strizzolo 5,5), Vido 5,5 (74' Arrighini sv). A disp.: Paleari, Lora, Pezzi, Caccin, Adorni, Maniero, Fasolo. All.: Venturato 6

BARI (4-3-3) - Micai 7; Anderson 6, Diakité 6 (83' Empereur sv), Marrone 6, Balkovec 6; Tello 6, Basha 5,5, Henderson 6 (75' Galano sv); Cissé 6, Kozak 5,5 (66' Brienza), Improta 5,5. A disp.: De Lucia, Conti, Sabelli, D'Elia, Cassani, Iocolano, Nené, Andrada, Busellato. All.: Grosso 6

Arbitro: La Penna di Roma

Ammoniti: Vido (C), Henderson (B)