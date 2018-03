Bari a caccia di punti sul campo del Cittadella. Sabelli e Galano in dubbio

Solo due punti tra Pro Vercelli e Spezia per il Bari che domani cercherà di fare bottino pieno in casa del Cittadela, squadra anch'essa in lotta per la qualificazione ai play-off. In Veneto la formazione biancorossa - che deve ancora recuperare la gara con l'Avellino - proverà ad allungare la striscia positiva fuori casa iniziata con i successi contro Cremonese e Ternana.

I precedenti di Bari-Cittadella

Le sfide totali tra Bari e Cittadella sono 15, tutte nel campionato di Serie B. A detenere il maggior numero di vittorie sono i biancorossi vittoriosi in 8 occasioni, l'ultima delle quali risalente al 4-2 al San Nicola del girone d'andata. Soltanto 3 i successi dei veneti, mentre le gare finite col segno X sono 4. Per quanto riguarda le sfide al Tombolato fino ad ora i precedenti sono 7 e in grande equilibrio: 2 vittorie del Bari, 2 del Cittadella e tre pareggi.

Come arriva il Cittadella

Per la partita di domani Venturato recupera Chiaretti, ma deve rinunciare a Benedetti, alle prese con un risentimento muscolare e agli indisponibili Liviero, Siega e Iunco. I veneti dovrebbero disporsi con il consueto 4-2-3-1: Alfonso tra i pali, difesa tipo con Pelagatti, Scaglia, Varnier e Salvi. A centrocampo sicuri di una maglia Settembrini e Pasa mentre Iori si gioca il posto con Bartolomei. In avanti Schenetti è favorito su Chiaretti per giocare alle spalle delle due punte Kouamé e Strizzolo.

Come arriva il Bari

Per Grosso out Petriccione, Gyomber, Salzano e Oikonomou. In dubbio la presenza di Galano e Sabelli, entrambi ieri non si sono allenati. Nel caso il terzino non recuperasse, pronto Anderson. Al centro Diakité con Marrone, mentre Balkovec spera nella riconferma. In mediana torna Tello dopo un turno di riposo: il colombiano agirà affiancato da Basha e Henderson. In attacco tutto ruota al recupero di Galano: se sarà a disposizione farà parte del tridente con Kozak e Improta, altrimenti pronti Cissé o Brienza.

Le probabili formazioni di Bari-Cittadella

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Pelagatti, Scaglia, Varnier, Salvi; Settembrini, Iori, Pasa; Schenetti; Kouamé, Strizzolo.​

BARI (4-3-3): Micai; Anderson, Diakité, Marrone, Balkovec; Tello, Basha, Henderson; Galano, Kozak, Improta. All.: Grosso​

Arbitro: Marini di Roma