Salvataggio Bari Calcio, Claudio Lotito conferma il suo interesse: "Con l'ok di Decaro, costituiremo la società"

Non solo cordate di imprenditori e progetti di azionariato popolare, nella lista degli interessati alla rinascita del Bari Calcio c'è anche una figura di spicco nel mondo del settore calcistico: Claudio Lotito. Se fino a questa mattina erano solo rumors, il presidente della Lazio ha confermato durante un'intervista a TuttoBari.com la sua volontà di prendere le redini del club, per iniziare la risalita dalla serie D.

"Se Decaro dà l'ok, costituiamo la società"

Lotito ha confermato anche di aver sentito telefonicamente il primo cittadino negli scorsi giorni, manifestando verbalmente la sua volontà di partecipare alla rinascita della società biancorossa dopo la funesta era Giancaspro. "Se il sindaco ci darà l’ok - ha dichiarato al sito d'informazione - domani procederemo con la costituzione della società. Noi abbiamo già pronta la documentazione necessaria per dimostrare il nostro piano di sviluppo, anche sul piano delle risorse".

Al di là dell'effettiva riuscita dell'operazione, il presidente del club biancoazzurro ha spiegato che per il Bari servirebbe una soluzione " definitiva, stabile e solida ". Ha poi spiegato ai tifosi perché la proprietà di due squadre di calcio non bloccherebbe l'ascesa alla serie alla massima serie:

La norma è molto chiara e dice che chi parte dalla serie D, può raggiungere gli obiettivi per meriti sportivi. Una volta raggiunti, entro tre mesi devi fare una scelta. Se porto il Bari in A, è chiaro che poi dovrò fare una scelta. Non c’è alcun vincolo ai fini dei risultati raggiunti: il vincolo esiste solo per la proprietà.

La Pink si schiera con la SS Bari 1908

E mentre la scadenza per la manifestazione d'interesse per il possesso del titolo sportivo del Bari è sempre più vicina (le domande si possono consegnare fino al 31 luglio), aumenta la platea di possibili contendenti. In serata la SS Bari 1908, una cordata composta da otto imprenditori locali che ha fondato la nuova società, ha comunicato il supporto della Pink Bari, la squadra di calcio femminile che ha di recente conquistato la massima serie.

Riportando poi il messaggio dei componenti del Cda della società: