Vince la Regata Scellerata 2019 il circolo velico di Giovinazzo con Gaia II, Sapore di sale e Caos

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

COMUNICATO STAMPA REGATA SCELLERATA 2019 GIOVINAZZO– E' il Circolo Velico di Giovinazzo a vincere la “Regata Scellerata” interclub svoltasi nelle acque del porto di Bisceglie. Trenta imbarcazioni hanno partecipato quest’anno all’evento organizzato dal “Circolo della Vela” di Bisceglie. Ma come nasce la “Regata Scellerata”? “Questa iniziativa – spiega Antonio De Angelis, presidente del ‘Circolo della Vela’ di Bisceglie – fu ideata dalla Lega Navale, sezione di Bisceglie, alla fine dei corsi per allievi velisti giovani. L’evento era anche arricchito da altri giochi. Insomma era una sorta di Giochi della Gioventu’ in ambito nautico. Dopo la scissione dalla Lega Navale, il Circolo della Vela decise di proporre la ‘Regata Scellerata’ coinvolgendo solo le barche di altura”. Nelle scorse edizioni, oltre alla regata, il Circolo della Vela di Bisceglie proponeva anche la preparazione di un piatto dagli equipaggi in gara, valutato da una giuria di esperti in ambito culinario, facendo punteggio per il voto finale. Nella Regata 2019, hanno eliminato questa fase della gara per una questione di tempo. Ma De Angelis promette che prossimamente si organizzerà un evento dedicato unicamente alla preparazione del piatto dagli equipaggi delle barche socie. Assegnato domenica 20 luglio, il trofeo “Biscio Colella” al: Circolo Velico di Giovinazzo, con le imbarcazioni GaiaII, Sapore di Sale, Caos (primo posto); al Circolo della Vela di Bisceglie con le imbarcazioni Momas II, Zorana e Volare (secondo posto con punteggio 4) e al Circolo della Vela di Molfetta con le imbarcazioni Jemella, Strambami e Ashanti con punteggio totale 7 (terzo classificato). Il Trofeo “Biscio Colella” è nato per iniziativa della Fondazione creata dai genitori del ragazzo barese 21enne che perse la vita in un incidente stradale. La Fondazione promuove iniziative anche di sport velico, a cui Biscio era legato. Il Premio “Alfredo Di Clemente” assegnato al Circolo della Vela di Bisceglie, dalla moglie di uno dei fondatori della Lega Navale e del Circolo della Vela di Bisceglie. Ecco di seguito i nomi delle imbarcazioni partecipanti: 1) Nome imbarcazione: Sapore di Sale; Armatore e Timoniere: Fabio Di Terlizzi 2) Nome imbarcazione: Turbolenta; Armatore: Impellizzeri Francesco; Timoniere: Lorenzo Bergamini 3) Nome imbarcazione: Machete, Armatore e Timoniere: Giuseppe Divella 4) Gaia II. Armatore: Circolo della Vela di Giovinazzo; Timoniere: Gianfranco Tolomeo 5) Matafé. Armatore e timoniere: Lorenzo Agnelli 6) Strambami. Armatore: Circolo della Vela di Molfetta; Timoniere: Gabriele Allegretta 7) Schizziespruzzi. Armatore e Timoniere: Cosimo Lattanzio 8) Sun2000. Armatore e Timoniere: Lorenzo Caldarola 9) Seabreeze. Armatore e Timoniere: Sabino Lopertuso 10) Jemella. Armatore: Circolo della Vela di Molfetta. Timoniere: Antonio Totagiancaspro 11) Mareluna. Armatore e Timoniere: Pasquale Rossiello 12) Ashanti. Armatore e Timoniere: Pasquale Bavaro 13) Spruce Goose. Armatore e Timoniere: Annalisa Loffredo 14) Caos. Armatore e Timoniere: Matteo Diterlizzi 15) Volare. Armatore: Giovanni Nacci. Timoniere: Pietro Di Liddo 16) Gran Lasco. Armatore e Timoniere: Edoardo Silvestri 17) Kamal. Armatori: Losapio e Cappelluti. Timoniere: Leonardo Cappelluti 18) Poco Loco. Armatore e Timoniere: Massimo Rubini 19) Isla. Armatore e Timoniere: Natale Di Benedetto 20) Fab Four. Armatore e Timoniere: Gianvito Sasso 21) Giandalù. Armatore: Giuseppe Gadaleta Timoniere: Davide Gadaleta 22) Bavaria 31. Armatore e Timoniere: Pantaleo Lorusso 23) Anthenea. Armatore e Timoniere: Vincenzo Brandini 24) Zorana. Armatore: Giovanni Tondolo. Timoniere: Antonio De Angelis 25) Gatta da Pelare. Armatore e Timoniere: Nicola Macina 26) Sound of Silence. Armatore e Timoniere: Antonio Di Bari 27) Momas II Armatore: Nicola Summo, Timoniere: Marino Carrante 28) Nausicaa. Armatore: Biagio Capacchione. Timoniere: Michele Capacchione 29) Yellow Sock, Armatore e Timoniere: Claudio Valente 30) Contessa, Armatore: Nardo Paparella. Timoniere: Baldini Gian Mauro COMUNICATO STAMPA REDATTO DA MYRIAM DI GEMMA , FOTO DI MARIANGELA SALERNO

Gallery