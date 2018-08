Il sogno della Ssc Bari riparte dal San Nicola: impianto in concessione per il campionato di serie D

Lo stadio san Nicola sarà dato in concessione alla novella Ssc Bari Calcio sino al 31 dicembre. La delibera approvata dalla giunta comunale nel pomeriggio dà di fatto il via libera alla società realizzata da Aurelio de Laurentiis per giocare la stagione in serie D - dopo il sorteggio odierno del girone - nell'impianto realizzato da Renzo Piano. La giunta ha infatti disposto che la concessione in uso temporanea potrà essere estesa "non oltre il termine della stagione calcistica 2018/2019 (30 giugno 2019)" come spiegano dal Comune in una nota.

In cambio la società dovrà provvedere a proprie spese alla custodia e alla manutenzione ordinaria dell'impianto, seguendo un programma disposto dalla competente struttura comunale. A carico della Ssc Bari Calcio saranno poi i costi delle utenze dell'impianto, dei tributi e delle polizze assicurative. La delibera è stata adottata vista l'urgenza di dotare la squadra di Cornacchini di un impianto sportivo idoneo a ospitare i tifosi biancorossi durante il campionato dilettantistico. Confermando la fumata bianca nei confronti dello Stadio della Vittoria, richiesto a gran voce dai supporter durante l'incontro estivo con il sindaco Decaro.

Non solo partite di calcio, infatti, come ricorda il Comune nella nota: