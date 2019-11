C'è un po' di biancorosso nella Nazionale Under 15: il portiere Claudio Turi unico convocato di Lega Pro per il torneo Uefa

C'è anche un po' di biancorosso nel torneo Under 15 della Uefa. Claudio Turi, portiere della selezione under 15 della SSC Bari - ha ricevuto una convocazione dal tecnico federale della Nazionale di categoria, Patrizia Panico, per partecipare al Torneo Uefa Under15, in programma in Portogallo dal 21 al 26 novembre.

Importante riconoscimento per l'estremo difensore classe 2005, visto che si tratta dell'unico calciatore di una società di Lega Pro a ricevere la convocazione per il torneo. Ora il portierino, cresciuto nel vivaio del Di Cagno Abbrescia e della Nick Calcio, seguirà la Nazionale under 15 nelle prossime tre gare: si parte il 22 novembre alle 16 con il Portogallo, poi tocca alla sfida con la Spagna il 24 novembre e il turno si chiude il 26 novembre con il match contro la Finlandia.