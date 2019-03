Coppa dei campioni di vela a Bari. Domani la presentazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ tutto pronto per la seconda edizione della COPPA DEI CAMPIONI, il Campionato Zonale d’Altura Pugliese, che si svolgerà nel prestigioso scenario del Centro Universitario Sportivo di Bari il 12, 13 e 14 aprile 2019. La Coppa dei Campioni, sarà presentata a velisti, armatori e stampa venerdì 22 marzo alle ore 19.30 a Villa Romanazzi (via G. Capruzzi). La scelta del CUS Bari per la più importante manifestazione della Vela d’Altura dell’Ottava Zona della Federazione Italiana Vela è avvenuta a seguito di una accurata selezione tra le diverse possibilità offerte dal mondo velico pugliese. La forza del Centro Universitario Sportivo è data dalla sua competenza nel gestire manifestazioni sportive e dalla sua capacità organizzativa. Essere l’affiliato con la fotta da diporto/sportiva più numerosa della Zona conferisce certezza di gestione di eventi di indubbia importanza. La sua centralità geografica, in una regione molto allungata sull’Adriatico, la sua ospitalità e ricettività saranno altri punti di forza per la perfetta riuscita organizzativa dell’evento. L’intesa, definita tra il Presidente del Comitato dell’Ottava Zona, Alberto la Tegola, ed il Presidente del CUS Bari, Giuseppe Seccia, supportati dai rispettivi tecnici ed esperti, prevede l’organizzazione dell’evento a conclusione dei Campionati Invernali che si stanno disputando in questi mesi nelle principali località costiere pugliesi, vale a dire Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto. Da tali Campionati le prime tre imbarcazioni classificate delle Classi Crociera/Regata e Gran Crociera ORC dei rispettivi campionati d’area, saranno di diritto inserite nella flotta che potrà partecipare alla Coppa dei Campioni e che eleggerà il Campione Assoluto 2019 per la Puglia. A queste imbarcazioni d’altura, le migliori, potranno aggiungersi degli “invitati d’onore” che godranno delle cosiddette Wild Cards e che saranno selezionati per risultati di prestigio a livello nazionale ed internazionale o per rappresentatività della nautica pugliese dal Comitato VIII Zona. Il Campionato avrà inizio il giorno 11 aprile con i controlli di stazza delle imbarcazioni in gara e proseguirà con la vera fase della competizione dal 12 al 14 aprile, che consisterà in quattro regate sulle boe (bastoni) ed una regata lunga costiera di circa 45 miglia. Come per l’anno scorso a Manfredonia, nell’edizione che ha inaugurato questa nuova formula, anche quest’anno i migliori velisti pugliesi e non solo, presenti sui campi di regata nazionali ed internazionali, si confronteranno sotto lo sguardo attento degli Ufficiali di Regata dell’Ottava Zona che predisporranno, con la collaborazione dello staff del CUS Bari, le aree di regata nella zona Nord della Costa barese. In concomitanza con le regate della Coppa dei Campioni, in particolare, nella serata di sabato 13 Aprile si celebrerà l’ormai consueto Galà della Vela, a cura del Comitato VIII Zona, durante il quale saranno premiati gli atleti pugliesi delle Derive, delle Tavole, dell’Altura e gli armatori, i dirigenti sportivi e i circoli che si sono maggiormente distinti nell’anno passato. Domenica 14 Aprile al termine dell’ultima prova la grande festa finale, a cura del CUS Bari, con la premiazione del titolo di Campione d’Altura della VIII zona (C/R e GC) e l’assegnazione della Coppa dei Campioni. Non resta che invitare gli appassionati della vela a seguire questo prestigioso evento e soprattutto gli equipaggi delle imbarcazioni impegnate nei Campionati invernali a mettercela tutta per conquistare anche quest’anno il diritto ad esserci!