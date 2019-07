Coppa Italia di Serie C: Bari nel girone con Avellino e Paganese

Sono stati ufficializzati oggi pomeriggio i gironi della Coppa Italia di Serie C. Il Bari è stato inserito nel Girone I con i rivali di sempre dell'Avellino e con la Paganese.

Come suggerisce il nome stesso, la Coppa Itaia di Serie C coinvolge i club militanti nella terza serie del calcio professionistico italiano e non va confusa con la normale Coppa Italia. La fase eliminatoria si contraddistingue per la presenza di dieci gironi dai quali passeranno il turno soltanto le prime classificate di ogni gruppo, accedendo alla fase a eliminazione diretta. Da quel momento in poi entreranno nel tabellone anche le squadre che hanno perso nella Coppa Italia principale. Le tre partite in programma in ogni gruppo saranno disputate nelle prime tre domeniche di agosto, dal 4 al 18.

Coppa Italia Serie C: i gironi

Girone A: Como, Gozzano, Renate.

Girone B: Albinoleffe, Giana Erminio, Lecco.

Girone C: Juventus U23, Pergolettese, Reggio Audace.

Girone D: Pianese, Pistoiese, Pontedera.

Girone E: Cesena, Rimini, Vis Pesaro.

Girone F: Arzignano Valchiampo, Modena, Virtusvecomp Verona.

Girone G: AJ Fano, Gubbio, Teramo.

Girone H: Olbia, Rieti, Ternana.

Girone I: Avellino, Bari, Paganese.

Girone J: Picerno, Sicula Leonzio