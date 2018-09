Cori e striscioni, il calore dei tifosi biancorossi per il debutto al San Nicola: oltre 11mila sugli spalti

In serie B o in serie D, la passione per la Bari non viene meno. E lo hanno dimostrato oggi i tifosi biancorossi: oltre 11mila (11.272, per la precisione) quelli che questo pomeriggio hanno raggiunto il San Nicola per seguire il debutto casalingo dei galletti, impegnati nella gara contro la Sancataldese, terminata 4-1 per i padroni di casa.

Del resto, un segnale del forte sostegno dei supporter alla squadra era venuto già, questi giorni, dai numeri della campagna abbonamenti, che in pochi giorni hanno superato quota 6.500. Per la partita di oggi, ai 6.562 abbonati si sono aggiunti altri 4.710 biglietti venduti.

Sugli spalti del settore ospiti hanno preso posto anche una settantina di sostenitori della squadra siciliana.

