Cornacchini: "Finalmente iniziamo a fare sul serio. I tifosi hanno dimostrato di esserci vicino"

A due giorni dalla sfida del debutto in campionato del Bari in casa della Sicula Leonzio, il tecnico dei galletti Giovanni Cornacchini ha introdotto il match in conferenza stampa. "Non c’è bisogno di usare molti giri di parole, la partita di domenica si carica da sola. – ha esordito il mister –. Finalmente iniziamo a fare sul serio, siamo felici che sia arrivato questo momento. I ragazzi sono pronti”.

La prima cosa che dovrà cercare di fare la squadra biancorossa è archiviare il brutto k.o. di Avellino, Cornacchini però tende a minimizzare il risultato negativo: “La gara con l’Avellino è stata un'occasione per provare alcune cose, alcune soluzioni. Ritagliarsi un ruolo da protagonisti è un percorso che passa anche da alcune difficoltà. Siamo una squadra forte e andremo ad affrontare tutte le partite con la determinazione giusta. Certo, rispetto allo scorso anno avremo qualche difficoltà in più ma siamo attrezzati per fare bene".

Ieri pomeriggio l'ultimo allenamento aperto ai tifosi all'Antistadio ha visto circa 400 tifosi biancorossi recarsi al campo per caricare la squadra: "Devo dire che ieri ho assistito ad uno dei più begli allenamenti fatti finora qui a Bari in termini di nerbo e di cattiveria agonistica. I giocatori hanno iniziato a sentire l'atmosfera del campionato. I tifosi ci sono vicini e lo hanno dimostrato venendo in campo ieri in massa. Sarà certamente un aiuto in più per fare fare sempre meglio”.

Riguardo ai dubbi di natura tattica e alle scelte di formazione il tecnico di Fano preferisce non svelare nulla: “Chi gioca? Frattali (ride ndr). Trovo che i sistemi di gioco contino relativamente. No dobbiamo essere bravi soltanto a pedalare e lavorare in maniera tosta. Il modulo impiegato cambia poco, le mie idee sono chiare già da tempo