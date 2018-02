Cremonese-Bari 0-1, le pagelle dei galletti: D'Elia match-winner, Gyomber soffre

Successo importantissimo per il Bari sul campo della Cremonese. Nell'anticipo del 26° turno di Serie B, i galletti hanno strappato una vittoria molto importante in chiave play-off grazie al gran tiro di D'Elia.

Nonostante abbia subito gli attacchi dei padroni di casa, più volte vicini al goal, la formazione di Grosso è apparsa più sicura di sé dopo la vittoria col Frosinone. La prestazioni desolanti contro Empoli e Venezia sono state accantonate: il Bari sa di nuovo soffrire ed essere cinico, come dimostrato dalla seconda vittoria di misura, ottenuta con le unghie, con i denti e anche un pizzico di fortuna.

Buone indicazioni dal campo per il tecnico dei galletti che ha disposto i suoi con un 4-2-3-1 mascherato da 4-3-3. Buone indicazioni da Henderson, Anderson, e da Brienza che si conferma decisivo col suo impiego alla Altafini. Meno bene i centrali difensivi in sofferenza sulle palle alte, e Galano, un po' spaesato sull'out sinistro.

I migliori Today

D’Elia 6,5: Eroe di giornata. Non spinge tantissimo ma a metà ripresa si inventa un gol pazzesco che vale tre punti. Secondo goal stagionale dopo quello altrettanto bello di Empoli.

Brienza 7: Mandato in campo nell’ultima mezz’ora rivolta la partita come un pedalino. Appena entrato spaventa subito Ujkani e grazie a lui il Bari si riaffaccia in avanti.

Micai 7: Decisivo con almeno un paio di interventi che salvano il risultato. Fortunato in occasione del tiro di Pesce che si stampa sul palo.

I peggiori Today

Marrone 5,5: In difficoltà, specie sui cross tagliati provenienti dalle corsie laterali. Ogni palla messo in mezzo un brivido

Gyömbér 5,5: Nonostante la sua altezza soffre per tutta la partita sulle palle alte che diventano sempre di Brighenti e Scappini

Galano 5,5: Spostato a sinistra per consentire l’impiego di Anderson nel ruolo di esterno alto, rende meno rispetto a quando viene impiegato a destra.

Il tabellino e le pagelle di Cremonese-Bari 0-1

CREMONESE (4-3-1-2) - Ujkani 6; Cinaglia 5,5, Canini 6, Claiton 6, Renzetti 6; Arini 5,5 (74’ Cavion sv), Pesce 6,5, Croce 6 (80’ Gomez sv); Castrovilli 6,5; Brighenti 6 (60’ Scamacca 6), Scappini 6. All.: Tesser 6

BARI (4-3-3) - Micai 7; Sabelli 6, Gyömbér 5,5, Marrone 5,5, D’Elia 6,5; Busellato 6, Petriccione 6, Henderson 6 (57’ Brienza 7); Anderson 6, Kozak 6 (85’ Nené sv), Galano 5,5 (81’ Tello sv). All.: Grosso. 6,5

Arbitro: Aureliano di Bologna

Marcatori: 65’ D’Elia (B)

Ammoniti: Busellato (B)