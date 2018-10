Vigili 'di corsa' a Lama Balice: agenti di Polizia Locale da tutta Italia per la gara nel parco

Quasi 400 atleti e circa 2000 persone presenti nel parco di Lama Balice per la corsa campestre alla quale hanno partecipato vigili urbani provenienti da tutta Italia. Un appuntamento organizzato dal Comando di Polizia Locale di Bari e dal Gruppo Sportivo dei vigili baresi assieme alla Bari Road Runners Club in collaborazione con Aspmi, Ipa Ba1 e Fidas. La corsa si è svolta su due distanze: 6 km per gli uomini e 4 per le donne. Presente anche il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo e l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli.