Cuffie wireless per fare ginnastica tra le strade della città: torna l'appuntamento con 'Street Workout'

Si terrà sabato 22 dicembre la seconda edizione di “Street workout”, l’appuntamento ludico-sportivo aperto a tutti organizzato dall’asd Justkidance, che gode del patrocinio dell’assessorato allo Sport. I dettagli sono stati illustrati questa mattina dall’assessore Pietro Petruzzelli e dal presidente dell’associazione Claudio Masi.

Nel corso della passeggiata per le vie della città vecchia e del centro cittadino i partecipanti indosseranno una cuffia collegata in wireless per seguire le indicazioni degli istruttori in merito agli esercizi ginnici da compiere tutti insieme. Si tratta di un nuovo modo di svolgere attività fisica per mantenersi in forma, bruciare calorie e divertirsi all’aria aperta, utilizzando i marciapiedi, le panchine o le scalinate come veri e propri attrezzi ginnici.

“Questo è il secondo appuntamento a Bari, dopo l’evento di luglio scorso, di una disciplina molto diffusa in altre città d’Italia - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. Questa volta entreremo nel borgo antico per poi proseguire sul lungomare fino a largo Giannella. Mi auguro giungano in tanti perché questa è un’occasione divertente per stare insieme e fare un po’ di movimento. La bellezza di questa manifestazione, inoltre, sta nel fatto che si indossano delle cuffie con cui, assieme alle istruzioni fornite dagli istruttori, si ascolta della musica tutti insieme”.

“La scorsa settimana siamo stati a Roma con circa 1.100 partecipanti - ha concluso Claudio Masi -. Il 1° luglio scorso, a Bari, eravamo 250 persone, quindi sono certo che potremo ripeterci. Una delle caratteristiche di questa pratica sportiva è che non ha alcun impatto acustico. Peraltro utilizziamo marciapiedi e zone pedonalizzate e ci muoviamo in totale sicurezza nei contesti urbani. Durante la manifestazione, che durerà circa due ore, ci fermeremo in più stazioni per svolgere varie discipline, dallo yoga alla fit boxe”.

L’appuntamento è sabato 22 dicembre, con raduno alle ore 18 in piazza Massari e partenza alle ore 19. I partecipanti continueranno per il Castello Svevo, entrando nella città vecchia fino alla Basilica di San Nicola, per poi proseguire sul lungomare fino a largo Giannella.