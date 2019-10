Cus Bari calcio a 5 nella seconda di campionato si impone per 7 – 3 con l’Eraclio C5

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un'altra importante vittoria per i biancorossi. Esordio stagionale tra le mura amiche per la squadra di Calcio a 5, che travolge per 7-3 l’Eraclio Barletta C5, nell’incontro valevole per la 2^ giornata del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 gir. A. I biancorossi di Mister Raffaele Colaianni scendono in campo con il quintetto iniziale composto da Frisone tra i pali, Mercadante, Colonna, Bardaro e Petrosino. Partenza super dei padroni di casa, avanti di 4 reti a 0 al 25’ del primo tempo, grazie ai gol di uno straripante Mercadante al 5’, Colonna all’ 11’, Sardella al 17’ e Petrosino al 24’, quest’ultimo autore di un gol da posizione impossibile dopo aver saltato il portiere avversario in uscita. In chiusura la rete dell’Eraclio con un bel destro da fuori a fissare il 4-1 al riposo. Frizzante ripresa del gioco nel secondo tempo, dove al 5-1 di Bardaro per i Cussini, risponde il secondo goal Barlettano. Il numero 10 dell’Eraclio, autore prima di una doppietta per i suoi e più tardi di un ingenuo e pericoloso fallo all’altezza del centrocampo che gli costa il secondo giallo e la doccia anticipata. Durante la superiorità numerica i biancorossi mettono a segno il goal del 6-2, grazie ad una autorete al 52’ propiziata da una incursione di Papa, per poi chiudere i conti al 58’ con la prima rete stagionale di Giovanni Palmisano, sul parquet da poco più di dieci secondi. Ma non finisce qui, c'è tempo per il goal in chiusura degli ospiti a fissare il 7-3 finale. Settimana di trasferte importanti per il Cus Bari Calcio a 5, impegnato oggi nell’esordio in Coppa Puglia contro l’Audax Rutigliano, e sabato 19 per l’ostico derby contro i “cugini” del Cus Foggia.