Cus Bari Calcio a 5: i biancorossi di Colaianni continuano la loro caccia al piazzamento playoff

Il Cus Bari passa in casa sull’Azetium Rutigliano. Grazie al successo per 8-4 i biancorossi di Colaianni continuano la loro caccia al piazzamento playoff ottimale. È cominciata con il minuto di silenzio in ricordo di Davide Astori la gara tra due squadre già qualificate alle fasi finali del campionato e consapevoli, dopo aver staccato il ticket per il passaggio del turno, che chi prima arriva più possibilità avrà di dettare le regole nel primo incontro. Otto reti messe a segno dai protagonisti di stagione: Castro, Straziota, Ryohei, Carbone, Gigante e Cavallo, utili ad accorciare proprio sui diretti rivali dell’Azetium. Un successo che motiva un gruppo già carico per i prossimi Cnu, i campionati nazionali universitari. Colaianni infatti utilizzerà buona parte del quintetto impiegato in stagione per la gara d’esordio contro il Cus Foggia, in programma giovedì 15 nel palazzetto del Lungomare Starita. “Anche quest’anno siamo pronti a vivere una grande festa dello sport - racconta il Magnifico Rettore dell’Università di Bari, professor Antonio Felice Uricchio - la nostra Università ogni anno si presenta a questo appuntamento più preparata, abbiamo investito molto in questi anni nello sport e i risultati sono competizione dopo competizione più nitidi”.