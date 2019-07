Il Cus Bari nell’olimpo del nuoto: 16 ori, 14 argenti e 15 bronzi ai campionati regionali di categoria e assoluti estivi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

I nuotatori del Centro Universitario Sportivo di Bari si qualificano terzi ai campionati regionali di categoria e assoluti estivi di nuoto, ultimo appuntamento regionale stagionale, conclusosi in queste ore. Il gruppo di giovani “grandi” atleti guidati dai senatori della squadra biancorossa, hanno cercato e ottenuto una chiusura di stagione con il botto. Grandissima la soddisfazione dei tecnici della sezione nuoto Dario Giannone e Mario Pellegrino per il risultato raggiunto con un bottino finale di 16 ori, 14 argenti e 15 bronzi che hanno proiettato la squadra sul prestigioso terzo gradino del podio assoluto. Ad essere medagliati: Riccardo Bertoldo 3° negli 800 stile; Fabio Cassano 2° negli 800 stile (3 assoluto) e 1500 stile, 3° nei 400 stile; Christian Dentico 1° nei 50 stile (1 assoluto),100 stile (2 assoluto) stile, 2° nei 100 delfino; Claudia De Leonardis 2^ nei 100 stile, 3 nei 50 e 200 stile; Francesco Di Giulio 2° nei 50 stile; Andrea D’Addabbo 2° nei 50 e 3 100 stile; Nicholas D’Onghia 2° nei 100 e 200 rana e nei 400 misti; Manuela Mendolicchio 1^ nei 50, 100 (1 Assoluta) e 200 (1 Assoluta) rana; Pasculli Andrea 1 negli 800 stile (1 assoluto), 1500 stile (3 assoluto), 400 misti, 2 nei 400 stile e 3 nei 200 stile; Marco Pasculli 2° nei 50 dorso (3 assoluto) e 3 nei 100 dorso; Simone Scardicchio 1 nei 200 rana (2 assoluto), 2 nei 100 rana e 3 nei 50 rana. Lo spirito di gruppo ha portato ottimi risultati anche nelle staffette. D’oro la 4x100 stile Assoluta maschile (Pellegrini, Pasculli, D’addabbo, Dentico), 4x200 stile ragazzi (Pasculli, Cassano, Bertoldo, Dentico) e 4x200 stile juniores (Puzzovio, Gravina, Pasculli, Pellegrini) anche terza Assoluta; d’argento la 4x100 mista juniores (Pasculli, Cinquantasei, Cassano, Pellegrini); bronzo per la 4x100 mista assoluta (Pasculli, Scardicchio, Gravina, Dentico), la 4x100 stile juniores (Gravina, Cassano, Pasculli, Puzzovio), la 4x100 mista (Ritrovato, Mendolicchio, Farella, De Leonardis) e la 4x100 mista mista (Pasculli, Mendolicchio, De Leonardis, Dentico). Per la compagine cussina, oltre al podio, sono giunti dei Premi speciali: Targa velocità intitolata a Silvio Di Liddo categoria ragazzi per Christian Dentico, targa mezzo fondo ragazzi per Andrea Pasculli Andrea. Ma per i nostri atleti le vacanze non iniziano ancora, infatti testa e cuore sono proiettati ai campionati italiani. I nostri portabandiera Dentico, D’Onghia, Mendolicchio e Pasculli puntano a di portare il più in alto possibile i colori biancorossi del CUS Bari.

