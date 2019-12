Al Cus Bari la Coppa dei campioni, trofeo Italia Yachts e il campionato zonale d’altura 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nei giorni 2-5 Aprile 2020 nel capoluogo pugliese, si terranno la III^ edizione della COPPA DEI CAMPIONI, valida ai fini della classifica Trofeo Armatore dell’Anno 2020 – Uvai, e la 27^ del Campionato Zonale d’Altura Pugliese, organizzata dal Centro Universitario Sportivo di Bari. La riconferma del CUS Bari per la più importante manifestazione della Vela d’Altura dell’Ottava Zona FIV è avvenuta sulla base del successo dell’edizione 2019 e dei positivi riscontri degli armatori e degli atleti. La forza del Centro Universitario Sportivo è data dalle sue competenze e capacità organizzative nel gestire manifestazioni sportive ad alto livello. La sua centralità geografica, in una regione molto allungata sull’Adriatico, insieme all’ospitalità e ricettività, sono altri punti di forza per la perfetta riuscita organizzativa dell’evento. La citta di Bari, con la sua vivacità, con la sua movida notturna e i suoi monumenti sono ulteriori attrattive per i regatanti e gli accompagnatori che avranno modo di vivere l’offerta turistica. L’intesa tra il Presidente del Comitato dell’Ottava Zona, Alberto la Tegola, ed il Presidente del CUS Bari, Antonio Prezioso, prevede l’organizzazione dell’evento a conclusione dei Campionati Invernali che si stanno disputando in questi mesi nelle principali località costiere pugliesi, ossia Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto. Le prime tre imbarcazioni classificate nelle Classi Crociera/Regata e Gran Crociera ORC dei rispettivi campionati invernali d’area, saranno di diritto inserite nella flotta ammessa alla Coppa dei Campioni, serie di regate valide anche per l’assegnazione del titolo di Campione Zonale d’Altura 2020. Oltre le imbarcazioni qualificate di diritto, il Comitato VIII Zona potrà inserire barche selezionate o invitate, per risultati a livello nazionale ed internazionale o ritenute particolarmente interessanti, che riceveranno una Wild Card. La Coppa dei Campioni avrà inizio il 2 Aprile con i controlli di stazza e proseguirà dal 3 al 5 Aprile, con quattro regate sulle boe ed una regata costiera di circa 45 miglia. Nell’ambito degli eventi della Coppa dei Campioni, sabato 4 Aprile, il Comitato VIII zona ha il piacere di invitare tutti i partecipanti alla Coppa dei Campioni al Galà della Vela durante il quale saranno premiate le eccellenze della Vela pugliese dell’anno 2019. Domenica 5 Aprile al termine dell’ultima prova ci sarà la grande festa finale, a cura del CUS Bari, con la premiazione del titolo di Campione d’Altura della VIII zona (C/R e GC) e l’assegnazione della Coppa dei Campioni.