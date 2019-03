Gli atleti del Cus Bari non perdonano e nella gara duathlon delle Streghe sprint di Benevento gara silver punteggio rank nazionale conquistano il podio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Lavoro, impegno e determinazione, sono queste le parole d’ordine degli atleti del CUS Bari della sezione Triathlon, che nel week end appena conclusosi a Benevento, senza lasciare spazio agli avversari hanno conquistato con grande merito i podi di Categoria, in una gara Duathlon delle streghe sprint gara silver punteggio rank nazionale caratterizzata da un percorso di corsa e di bici impegnativo e tecnico. Gli Atleti premiati sono: S1 femminile 1°Bechi Alessia M2 maschile 2°Antelmi Ivano Junior 2° Mannese Roberto Sorride soddisfatto il responsabile della sezione Triathlon Ivano Antelmi, anche lui protagonista del podio “Dopo la splendida stagione agonistica 2018, il Cus è pronto, con il suo staff di atleti a conquistare altri successi. L’’entusiasmo non ci manca, e come sempre si corre veloce”.